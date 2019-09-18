Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu şeker kalıplarına gizlemişler
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Uyuşturucuyu şeker kalıplarına gizlemişler

53 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şeker kalıpları içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Uyuşturucuyu şeker kalıplarına gizlemişler, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şeker kalıpları içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bir ihbarı değerlendiren polis, kent merkezinde yürüttüğü çalışmada şeker kalıplarına gizlenmiş 3 kilo 506 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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