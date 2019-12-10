Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu sobada yakmaya çalışan 2 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Uyuşturucuyu sobada yakmaya çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucuyu sobada yakmaya çalışan 2 kişi yakalandı

6 saat önce

Elazığ'da, düzenlenen operasyon sırasında uyuşturucuyu sobada yakmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

Uyuşturucuyu sobada yakmaya çalışan 2 kişi yakalandı, System.String[]

Elazığ'da, düzenlenen operasyon sırasında uyuşturucuyu sobada yakmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Palu ilçesinde bir barakada uyuşturucu ticaretinin yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.


Barakaya düzenlenen operasyonda, şüpheliler R.K. ve M.B'nin sobaya attıkları poşeti yakmaya çalıştıklarını gören ekipler, sobaya su dökerek olaya müdahale etti.

Sobada bir kısmı yanmış vaziyette esrar ele geçirildi.


Baraka ve çevresinde narkotik köpeği ile yapılan detaylı aramada ise toprağa gömülmüş çömlek içinde 2 kilogram esrar ve hassas terazi bulundu.


Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen zanlılardan R.K, tutuklandı, M.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Öte yandan, kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, uyuşturucu ticaretinden arama kaydı bulunan 2 şüpheli daha yakalanarak tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Komedyen Yavuz Seçkini Aleyna Tilki'nin taklidini yapabilmek için burnunu kaldırttı
İki torbacının evinden servet çıktı Lautaro Martinez transferi için gizli görüşme ifşa oldu Sahte engelli raporu düzenleyen 95 kişiye gözaltı kararı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 02:53:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu sobada yakmaya çalışan 2 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]