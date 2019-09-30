Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu tabutta saklamışlar
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Uyuşturucuyu tabutta saklamışlar

1 saat önce

ADAPAZARI'nda, bir caminin boş olan lojmanında arama yapan jandarma ekipleri, tabutun içinde 10 kilo bonzai uyuşturucu ele geçirdi.

Uyuşturucuyu tabutta saklamışlar, System.String[]

ADAPAZARI'nda, bir caminin boş olan lojmanında arama yapan jandarma ekipleri, tabutun içinde 10 kilo bonzai uyuşturucu ele geçirdi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adapazarı Abalı Mahallesi'nde köy camisinin boş olan lojmanında uyuşturucu saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyonda, lojman içinde bulunan tabutun içine konulan 10 kilo bonzai ele geçirildi. Jandarma, Ö.G. ile S.G. isimli kadını gözaltına alırken, evlerinde yapılan aramada 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adapazarı, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:19 Kaynak: DHA
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Sakarya'da tabutun içinden bonzai çıktı
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