Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu maddeyi terliğinde gizleyen kişi gözaltına alındı.
Efeler Emniyet Müdürlüğü "Mobil Park" ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki denetim sırasında şüphe üzerine O.A'yı (35) durdurdu.
Ekipler yaptıkları üst aramasında O.A'nın terliğinde gizlenmiş halde 2 gram bonzai maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 20:23 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucuyu terliğine gizleyen şüpheli yakalandı - Son Dakika