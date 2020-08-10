Uyuşturucuyu torbacılara dağıtan zehir taciri kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucuyu İstanbul'ta 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına dağıtma hazırlığında olan şahsa operasyon düzenledi. Operasyonda zehir taciri gözaltına alınırken, aracında yapılan aramalarda 18 kilo kokain ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; S.Ç. isimli bir şahsın, yurt dışından yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul genelinde torbacılara dağıtacağı bilgisine ulaştı. Yaklaşık 3 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli S.Ç.'nin söz konusu uyuşturucu maddeyi, Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa Mahallesi'nde kiralamış olduğu bir dairede depoladığı tespit edildi. Belirlenen adres çevresinde beklemeye başlayan Jandarma ekipleri, şahsın aracıyla evden çıkması üzerine yakın takibe başladı. Şüpheli, Kağıthane ilçesinde durdurularak yakalandı. Şahsın aracında yapılan aramalara narkotik köpeği 'Atak' da katılı. Atak'ın aracın bagaj kısmında tepki vermesi üzerine arama bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bagajda bulunan stepne yerine gizlenmiş vaziyette 13 paket halinde yaklaşık 18 kilo kokain ele geçirildi.

S.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine araştırmaya devam ediliyor. - İSTANBUL