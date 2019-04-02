Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu Torpidoya Gizledi

Uyuşturucuyu Torpidoya Gizledi

1 saat önce

Kayseri polisi tarafından bir otomobile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda torpidoya gizlenmiş 171 gram eroin ele geçirilirken, İran uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu Torpidoya Gizledi, System.String[]
Kayseri polisi tarafından bir otomobile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda torpidoya gizlenmiş 171 gram eroin ele geçirilirken, İran uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve Kayseri'ye uyuşturucu madde nakleden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, İran uyruklu R.H. (46) yakalandı. R.H.'nin kullandığı aracı arayan ekipler, torpido kısmına gizlenmiş vaziyette 171 gram gelen eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan R.H.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:40 Kaynak: İHA

İran, Kayseri, 3. Sayfa
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