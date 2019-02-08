Uyuşturucuyu Tuvalete Dökerken Yakalandı
50 dakika önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda polisin geldiğini gören şahıs uyuşturucu maddeleri tuvaletin gider kısmına dökerken yakalandı.
Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda polisin geldiğini gören şahıs uyuşturucu maddeleri tuvaletin gider kısmına dökerken yakalandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu veya uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında belirtilen bir adreste yaşayan D.Ç. isimli şahıs, polis ekiplerinin geldiğini görünce uyuşturucu maddeleri evinde bulunan tuvalete dökmeye çalıştı. Polis
ekiplerince evde yapılan incelemede D.Ç. isimli şahsın tuvaletin gider kısmına su döktüğü görülerek, şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Su döktüğü yerden uyuşturucu kalıntıları çıktı
Şahsın su döktüğü kısma bakıldığında ise uyuşturucu madde kalıntıları olduğu belirlenerek evde arama yapıldı. Aramada 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 4 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.
Öte yandan Çorlu ilçesinde belirtilen başka bir adreste şüpheli Y.E. isimli şahıs üzerinde yapılan üst aramasında 2 fişek 0.69 gram kokain maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:22 Kaynak: İHA
Erzurumspor'dan Skandal Paylaşım: Operasyon Çocuğu Özgür Yankaya
Bakan Dönmez Açıkladı! İstanbul ve Tekirdağ'da Doğal Gaz Bulundu
Vücudunun Üst Tarafı Olmayan Erkek Cesedi Kıyıya Vurdu
Gözü Dönmüş Kardeş, Ablasının 80 Bin Liralık Altınını Çaldı