Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu Tuvalete Dökerken Yakalandı

Uyuşturucuyu Tuvalete Dökerken Yakalandı

50 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda polisin geldiğini gören şahıs uyuşturucu maddeleri tuvaletin gider kısmına dökerken yakalandı.

Uyuşturucuyu Tuvalete Dökerken Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda polisin geldiğini gören şahıs uyuşturucu maddeleri tuvaletin gider kısmına dökerken yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu veya uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında belirtilen bir adreste yaşayan D.Ç. isimli şahıs, polis ekiplerinin geldiğini görünce uyuşturucu maddeleri evinde bulunan tuvalete dökmeye çalıştı. Polis ekiplerince evde yapılan incelemede D.Ç. isimli şahsın tuvaletin gider kısmına su döktüğü görülerek, şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Su döktüğü yerden uyuşturucu kalıntıları çıktı

Şahsın su döktüğü kısma bakıldığında ise uyuşturucu madde kalıntıları olduğu belirlenerek evde arama yapıldı. Aramada 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 4 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan Çorlu ilçesinde belirtilen başka bir adreste şüpheli Y.E. isimli şahıs üzerinde yapılan üst aramasında 2 fişek 0.69 gram kokain maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:22 Kaynak: İHA

Çorlu, Tekirdağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erzurumspor'dan Skandal Paylaşım: Operasyon Çocuğu Özgür Yankaya Bakan Dönmez Açıkladı! İstanbul ve Tekirdağ'da Doğal Gaz Bulundu

Vücudunun Üst Tarafı Olmayan Erkek Cesedi Kıyıya Vurdu Gözü Dönmüş Kardeş, Ablasının 80 Bin Liralık Altınını Çaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 13:12:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu Tuvalete Dökerken Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]