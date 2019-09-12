Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu vites konsoluna gizlemişler
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Uyuşturucuyu vites konsoluna gizlemişler

29 dakika önce

Muş'ta bir otomobilin vites konsolu kısmına gizlenmiş uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucuyu vites konsoluna gizlemişler, System.String[]

Muş'ta bir otomobilin vites konsolu kısmına gizlenmiş uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Van'dan kente gelen bir araç içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen iki kişi, polis uygulama noktasında yakalandı.

Narkotik madde arama köpeğiyle yapılan kontrollerde 150,57 gram sentetik uyuşturucu ve 15 gram eroin, otomobilin vites konsolu kısmına gizlenmiş vaziyette bulundu.

Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Açıklamada, yeni eğitim öğretim yılı boyunca öğrencileri her türlü tehlikeden uzak tutup, güvenli bir şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla akıllı telefonlara yüklenen "Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu" (UYUMA) projesine yapılan ihbarlar sayesinde, terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucuya karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü de vurgulandı.

Narkotik, Van, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:48 Kaynak: AA
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