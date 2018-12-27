Uyuşturucuyu Yanan Sobaya Attı
47 dakika önce
Bursa'da polisin baskın yaptığı evde paniğe kapılan uyuşturucu satıcıları evdeki uyuşturucuları sobaya attı.
Bursa
'da polisin baskın yaptığı evde paniğe kapılan uyuşturucu satıcıları evdeki uyuşturucuları sobaya attı. Polis
sobaya su döküp uyuşturucuyu buldu.
Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ile İnegöl
KOM-Narkotik Grup Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpeklerinin de katılımıyla İnegöl'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon sırasında polislerin eve geldiğini gören şüphelinin bir miktar uyuşturucu maddeyi yanan sobaya attığı belirlendi. Polis ekipleri sobaya su dökerek uyuşturucuyu buldu. Yapılan baskınlarda 1 şüpheli 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda ise 122 gram uyuşturucu esrar, 50 adet ekstasy uyuşturucu hap ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan adliyeye sevk edildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:35 Kaynak: İHA
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