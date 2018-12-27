Uyuşturucuyu Yanan Sobaya Attılar
23 dakika önce
- Uyuşturucuyu yanan sobaya attılar Polis baskın yaptığı evde uyuşturucuyu yanan sobadan çıkarttıBURSA - Bursa'da polisin baskın yaptığı evde paniğe kapılan uyuşturucu satıcıları evdeki uyuşturucuları sobaya attı.
- Uyuşturucuyu yanan sobaya attılar Polis
baskın yaptığı evde uyuşturucuyu yanan sobadan çıkarttı
BURSA - Bursa
'da polisin baskın yaptığı evde paniğe kapılan uyuşturucu satıcıları evdeki uyuşturucuları sobaya attı. Polis sobaya su döküp uyuşturucuyu buldu.
Bursa emniyet güçlerinin, Özel Hareket ekipleri ve narkotik köpekleriyle yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sırasında polislerin eve geldiğini gören şüphelinin ise bir miktar uyuşturucu maddeyi yanan sobaya attığı belirlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ile İnegöl
KOM-Narkotik Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpeklerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. İnegöl'de belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 1 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 122 gram uyuşturucu esrar, 50 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:56 Kaynak: İHA
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