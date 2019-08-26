Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu yorganların içinde saklamışlar
Son Dakika Güncel Haber

Uyuşturucuyu yorganların içinde saklamışlar

1 saat önce

Batman'da yolcu minibüsünde yapılan aramada, iki kadına ait yorganlar içine gizlenmiş 2 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucuyu yorganların içinde saklamışlar, System.String[]

Batman'da yolcu minibüsünde yapılan aramada, iki kadına ait yorganlar içine gizlenmiş 2 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan yolcu minibüsünde uyuşturucu madde arama köpeği "Sarıkız" ile arama yapıldığı belirtildi.

Aramada, kadın yolcular E.A ile M.A'ya ait yorganların içine gizlenmiş poşetlerde 2 kilo 800 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi.

E.A. ile M.A. ve bağlantılı oldukları erkek 2 şüphelinin gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında kadınların da bulunduğu 3'ünün tutuklandığı, birinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gercüş'te sumak hasadı başladı! Kilosu 15 lira
250 kişilik grup, bir kadının evine taşla saldırdı Ucuz internette süre uzuyor Çuval dolusu para verip aldığı araç hayatını kabusa çevirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 17:41:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu yorganların içinde saklamışlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]