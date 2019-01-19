Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu Zeytin Tenekelerine Gizlemiş

Uyuşturucuyu Zeytin Tenekelerine Gizlemiş

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada, zeytin tenekelerine gizlenmiş 15 kilo 929 gram uyuşturucu bulundu.

Uyuşturucuyu Zeytin Tenekelerine Gizlemiş, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada, zeytin tenekelerine gizlenmiş 15 kilo 929 gram uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda dün, Yüksekova ilçesinden Van'a giden bir araçta yapılan aramada, zeytin tenekelerine gizlenmiş halde 15 kilo 929 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:00 Kaynak: AA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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