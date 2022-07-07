Uyuşturulduktan sonra öldürülen oğlunun mezarına toprak atan baba yürek burktu

Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde, 28 Haziran günü saat 00.30 sıralarında yürüyen kişi, yol kenarından gelen yoğun koku üzerine şüphelenip ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin incelemesinde, toprakla dolu çuvalda erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarmanın yaptığı çalışmada, cesedin emlak ve oto kiralama işi yapan Ümit Erol'a ait olduğu belirlendi.

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNULDU

Ümit Erol'un Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan kardeşi Uğur Erol'un, ağabeyinin 20 Haziran'da saat 18.30 sıralarında evden ayrıldığını ve hayatından endişe ettiğini belirterek 25 Haziran günü jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ümit Erol'un telefon kayıtlarını incelemeye aldı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA YAKMIŞLAR

Soruşturma kapsamında H.T.A., annesi F.N.A., G.İ., E.D., anestezi teknikeri B.A. ve A.T. gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, Ümit Erol'un para meselesi nedeniyle öldürüldüğü belirlendi. Olay günü şüphelilerin, Erol'u uyuşturup tabancayla vurduktan sonra üzerine asit döktüğü ve yakmaya çalıştığı, daha sonra cesedi, içi toprak dolu çuvala koyup 20 kilometre mesafedeki boş araziye attığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ACILI BABA, ELLERİYLE MEZARA TOPRAK ATTI

Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Ümit Erol'un cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Bodrum'a getirildi. Öğle namazının ardından Bitez Mezarlığı'nda Erol için cenaze namazı kılındı. Ailesi ve yakınlarının katıldığı cenazede Erol, dualarla toprağa verildi. Defin sırasında Yusuf Erol'un oğlunun mezarına avuçlarıyla toprak attığı görüldü.