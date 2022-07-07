Uyuşturulduktan sonra öldürülen oğlunun mezarına toprak atan baba yürek burktu - Son Dakika
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Uyuşturulduktan sonra öldürülen oğlunun mezarına toprak atan baba yürek burktu

07.07.2022 20:10

Muğla'da 50 yaşındaki Ümit Erol'ın arasında para meselesinin bulunduğu kişiler tarafından uyuşturulduktan sonra tabancayla öldürüldüğü iddia edildi. Daha sonra ise cansız bedeni yakıldı. Erol'un cenazesi esnasında acılı babası Yusuf Erol'un elleriyle mezara toprak atması, yürekleri burktu.

Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi'nde, 28 Haziran günü saat 00.30 sıralarında yürüyen kişi, yol kenarından gelen yoğun koku üzerine şüphelenip ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin incelemesinde, toprakla dolu çuvalda erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarmanın yaptığı çalışmada, cesedin emlak ve oto kiralama işi yapan Ümit Erol'a ait olduğu belirlendi.

Tabancayla öldürdükten sonra cesedini yaktılar, acılı baba oğlunun mezarına elleriyle toprak attı

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNULDU

Ümit Erol'un Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan kardeşi Uğur Erol'un, ağabeyinin 20 Haziran'da saat 18.30 sıralarında evden ayrıldığını ve hayatından endişe ettiğini belirterek 25 Haziran günü jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ümit Erol'un telefon kayıtlarını incelemeye aldı.

Tabancayla öldürdükten sonra cesedini yaktılar, acılı baba oğlunun mezarına elleriyle toprak attı

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA YAKMIŞLAR

Soruşturma kapsamında H.T.A., annesi F.N.A., G.İ., E.D., anestezi teknikeri B.A. ve A.T. gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, Ümit Erol'un para meselesi nedeniyle öldürüldüğü belirlendi. Olay günü şüphelilerin, Erol'u uyuşturup tabancayla vurduktan sonra üzerine asit döktüğü ve yakmaya çalıştığı, daha sonra cesedi, içi toprak dolu çuvala koyup 20 kilometre mesafedeki boş araziye attığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tabancayla öldürdükten sonra cesedini yaktılar, acılı baba oğlunun mezarına elleriyle toprak attı

ACILI BABA, ELLERİYLE MEZARA TOPRAK ATTI

Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Ümit Erol'un cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Bodrum'a getirildi. Öğle namazının ardından Bitez Mezarlığı'nda Erol için cenaze namazı kılındı. Ailesi ve yakınlarının katıldığı cenazede Erol, dualarla toprağa verildi. Defin sırasında Yusuf Erol'un oğlunun mezarına avuçlarıyla toprak attığı görüldü.

Tabancayla öldürdükten sonra cesedini yaktılar, acılı baba oğlunun mezarına elleriyle toprak attı
Tabancayla öldürdükten sonra cesedini yaktılar, acılı baba oğlunun mezarına elleriyle toprak attı
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Fatma Girik'in varislerinin avukatından 'vasiyet' açıklaması Fatma Girik'in varislerinin avukatından 'vasiyet' açıklaması CENAZEDE, ÖLDÜRÜLEN OĞLUNUN MEZARINA ELLERİYLE TOPRAK ATTI CENAZEDE, ÖLDÜRÜLEN OĞLUNUN MEZARINA ELLERİYLE TOPRAK ATTI
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Ümit Erol, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturulduktan sonra öldürülen oğlunun mezarına toprak atan baba yürek burktu - Son Dakika

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