UYUŞTURUYUCU TUVALETE DÖKEMEDEN YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel UYUŞTURUYUCU TUVALETE DÖKEMEDEN YAKALANDI - Son Dakika

UYUŞTURUYUCU TUVALETE DÖKEMEDEN YAKALANDI

7 saat önce

ZEYTİNBURNU'nda düzenlenen operasyonda, evindeki uyuşturucuyu tuvalete dökmeye çalışan şüpheli yakalandı.

UYUŞTURUYUCU TUVALETE DÖKEMEDEN YAKALANDI, System.String[]
ZEYTİNBURNU'nda düzenlenen operasyonda,  evindeki uyuşturucuyu tuvalete dökmeye çalışan şüpheli yakalandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ufuk B.(23) isimli bir şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, şüpheli Ufuk B.'ye Merkezefendi Mahallesindeki evinde olduğu sırada operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli, polis ekiplerinin geldiğini görünce elinde bulunan uyuşturucu maddeleri tuvalete dökmeye çalıştı. Polis, şüphelinin uyuşturucu maddeyi tuvaleti dökmesini engellerken, şüpheli Ufuk B. ve kız arkadaşı olduğu öğrenilen Esra O. yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ve evde yapılan aramalarda ise 500 gram bonzai, uyuşturucu madde satışından kazanıldığı düşünülen 150 Euro, 77 Dolar, 4 bin 175 lira ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Esra O. adli makamlarca serbest bırakıldı. Şüpheli Ufuk B.'nin ise " Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin tuvalete dökmeye çalıştığı uyuşturucu madde görüntüsü


- İstanbul
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:28 Kaynak: DHA
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