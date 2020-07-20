Uyuya kalan genç polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi - Son Dakika

Uyuya kalan genç polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi

Uyuya kalan genç polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi Adana'da, komşuların haber alamadığı 15 yaşındaki genç polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi.

Uyuya kalan genç polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi

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ADANA - Adana'da, komşuların haber alamadığı 15 yaşındaki genç polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi. Evin kapısının içeriden kilitli olduğu için itfaiye ekipleri balkondan eve girerek gencin uyuya kaldığını belirledi.

Alınan bilgiye göre, Yüreği ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde oturan 15 yaşındaki İ.Ç'den haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evin zilini ve kapısını çalıp İ.Ç'ye ulaşmaya çalıştı. Polis İ.Ç.'ye ulaşamayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, evin balkonundan içeri girdi.

İçeri giren itfaiye İ.Ç'nin uyuya kaldığını belirledi. Kısa süreli panik yaşayan İ.Ç'nin komşuları gözyaşı döktü.

İtfaiye, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 05:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuya kalan genç polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi - Son Dakika
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