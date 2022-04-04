UYUYA KALAN SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİNDEN HIRSIZLIK ANI KAMERADA - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, gece otomobilinde uyuya kalan sürücüyü fark eden hırsızlar aralık kalan camdan kapıyı açıp, içerdeki 2 cep telefonu ve 5 ata altını çaldı. O anlar bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenirken, durumu uyanınca fark eden sürücünün ihbarı üzerine polis, iki kişi oldukları belirlenen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, geçen cumartesi günü, saat 06.00 sıralarında, Akıncılar Mahallesi Akdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobil yedek parça alım satım işi ile uğraşan Durmuş Samet Zeybek'in (20) 35 ARB 255 plakalı otomobilinde uyuyakaldığını fark eden 2 kişi, usulca yaklaştı.

Sürücü tarafındaki camın aralık olmasını fırsat bilen şüphelilerden biri kolunu içeri uzatıp, kapıyı açtı. Ardından aracın arka sağ kapısına yönelip, onu da açan iki şüpheli, koltukta bulunan 2 cep telefonu ve 5 ata altınını alıp kaçtı. Kimsenin kendisini görmediğini düşünen 2 şüpheli, hızla uzaklaştı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Uyanınca hırsızlığı fark eden Zeybek'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, iki kişi olduklarını belirledikleri hırsızların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Parmak izi incelemesi de yapan polis, soruşturma başlattı.

Otomobil sürücüsü Durmuş Samet Zeybek. "Gece havalimanına arkadaşımı bırakmıştım. Dönüşte evimin önüne park ettim. Çok yoğun bir iş günü geçmişti. Aracımla uyuyakalmışım. Bu durumu fark eden hırsızlar, aracımda bulunan 5 ata altını ile 2 cep telefonunu almış. Altınları çeyiz için almıştık. Eve götürecektim, çalındı. Buradan hırsızlara sesleniyorum. Çaldıklarını geri getirsinler" dedi.