Uyuyakalan koronavirüs temaslısı kadın, ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

KAYSERİ'de, koronavirüs temaslısı Hacer Duman'dan (76) haber alamayan yakınları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Evin kapısının içeriden kilitli olması nedeniyle 3'üncü kattaki daireye balkondan giren itfaiye, Duman'ın evde uyuduğunu belirledi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'ndeki 13 katlı Çağrı Apartmanı'nın 3'üncü katında meydana geldi. Hacer Duman'ın eşi Hasan Duman (80) koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle dün Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hacer Duman ise koronavirüs temaslısı olarak evinde karantinaya alındı. Bugün Hacer Duman'dan haber alamayan yakınları meraklanınca polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye, evinin kapısının arkadan kilitli olması nedeniyle 3'üncü kattaki daireye itfaiye merdiveniyle balkondan girdi. Eve giren ekipler, Hacer Duman'ın uyuyakaldığını belirledi. Duman'ın panik yaşayan yakınları telefonla bilgilendirilerek, herhangi bir sıkıntının olmadığı bildirildi.