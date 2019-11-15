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Uyuyakalan tır şoförü bariyerlere çarparak durabildi

6 saat önce

Şanlıurfa'da seyir halindeyken uyuyakalan tır şoförü bariyerlere çarparak durabildi.

Uyuyakalan tır şoförü bariyerlere çarparak durabildi, System.String[]

Şanlıurfa'da seyir halindeyken uyuyakalan tır şoförü bariyerlere çarparak durabildi. Kazada şoför yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken uyuyakalan Özcan S. yönetimindeki 73 DN 083 plakalı tır bariyerlerle çarparak durabildi. Tır şoförü kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden kurtardı. Ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.


Kaza nedeniyle aksayan trafik, tırın yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ŞANLIURFA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:09 Kaynak: İHA
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