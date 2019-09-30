Uyuyakalınca 2 ton kuru üzümü çalındı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Sami Ertürk Polat'ın satışa hazır haldeki 2 ton kuru üzümü çalındı. Jandarma, Polat'ın şikayeti üzerine üzümleri çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Alaşehir'in kırsal Delemenler Mahallesi'nde yaşayan Sami Ertürk Polat, bağında kuruttuğu üzümleri dün arkadaşları ile birlikte savurarak, çöplerinden ayırdı. Satışa hazır hale gelen 5 ton kuru üzüm çuvallara dolduruldu. İşin bitmesi üzerine, 01.00'da arkadaşlarını gönderen Polat, üzümlerin başında kaldı. Gece ilerleyen saatlerde havanın serinlemesi üzerine otomobiline binen ve ısınmak için kaloriferi açan Polat, gün boyu çalışmanın verdiği yorgunlukla derin uykuya daldı. Sabah, günün ilk ışıkları ile uyandığında üzüm çuvallarından 36'sının yerinde olmadığını gören Polat, büyük şok yaşadı. Jandarmayı arayan Polat, toplam 2 ton kuru üzümünün çalındığını belirtip, şikayetçi oldu. Jandarma, üzümleri çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 11 aylık emeğinin boşa gittiğini belirten üzüm üreticisi Sami Ertürk Polat, "36 çuval halindeki toplam 2 ton üzümüm çalındı. Şimdi ben ne yapacağım? İnşallah, üzümlerimi çalan kişi veya kişiler en kısa sürede yakalanır ve hak ettiği cezayı alır" dedi.