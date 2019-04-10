Son Dakika Haberleri: Uyuyan Babasını Tüfekle Öldürdüğünü İtiraf Etti (2)

Uyuyan Babasını Tüfekle Öldürdüğünü İtiraf Etti (2)

1 saat önce

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞINA BAKILACAKAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, babası İsa Y.'yi uyuduğu sırada başından av tüfeğiyle vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Musa Y.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Uyuyan Babasını Tüfekle Öldürdüğünü İtiraf Etti (2), System.String[]
AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞINA BAKILACAK

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, babası İsa Y.'yi uyuduğu sırada başından av tüfeğiyle vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Musa Y.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Musa Y., rapor için Manisa Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:52 Kaynak: DHA
Afyon, Sandıklı, Güncel
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