Uyuyan Babasını Tüfekle Öldürdüğünü İtiraf Etti (2)
1 saat önce
AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞINA BAKILACAKAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, babası İsa Y.'yi uyuduğu sırada başından av tüfeğiyle vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Musa Y.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:52 Kaynak: DHA
AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞINA BAKILACAK Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde, babası İsa Y.'yi uyuduğu sırada başından av tüfeğiyle vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Musa Y.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Musa Y., rapor için Manisa
Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.
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