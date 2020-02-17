Uyuyan baloncuya 'alevli şaka' az kalsın öldürüyordu - Son Dakika
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Uyuyan baloncuya 'alevli şaka' az kalsın öldürüyordu

6 saat önce

Filipinler'de bir grup genç, yol kenarında uyuyan baloncunun balonlarını yaktı.

Uyuyan baloncuya 'alevli şaka' az kalsın öldürüyordu, System.String[]

Filipinler'de bir grup genç, yol kenarında uyuyan baloncunun balonlarını yaktı. Kısa sürede tüm balonlar alev altı, son anda uyanan baloncu ise yola kendini atarak yanmaktan kurtuldu. Yakalanan gençler 'şaka için yaptık' diye kendilerini savundu.

Olay Filipinler'in başkenti Manila'da Pandacan bölgesinde meydana geldi. 29 yaşındaki Oliver Rosales isimli baloncu yol kenarında uyuduğu sırada yanına gelen 3 genç, içi yanığı gazla dolu olan balonlardan birini ateşe verdi. Yangın diğerlerine de sıçrayınca saniyeler içinde alev topu oluştu. Durumu fark eden baloncu ise son anda bir hamle ile bulunduğu yerden kalktı ve kendisini yola attı. Yanmaktan saniyeler ile kurtulan adamın vücudunda ufak yanıklar oluştuğu belirtildi.

Yerel medya yakalanan gençlerin bunu şaka için yaptıklarını söylediklerini; gençlerin ailelerinin ise zararı ve Rosales'in hastane masraflarını ödediklerini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gençlerin gelmesi ve bir balonu yakıp kaçması

Balonların yanması

Baloncunun son anda kaçışı

Yaralı baloncunun hastanedeki görüntüsü


Filipinler, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:43 Kaynak: DHA
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