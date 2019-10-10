Son Dakika Haberleri: Uyuyan çocuğun telefonunu çalarak satan iki sanığa toplam 4 yıl 2 ay hapis
Son Dakika 3. Sayfa Uyuyan çocuğun telefonunu çalarak satan iki sanığa toplam 4 yıl 2 ay hapis

Uyuyan çocuğun telefonunu çalarak satan iki sanığa toplam 4 yıl 2 ay hapis

30 dakika önce

Kayseri'de gece yarısı bir evde kaldıkları sırada 15 yaşındaki çocuğun uyuduğu esnada bin 200 TL bedelli cep telefonunu çalarak, piyasa değeri altında satan ve bu suçtan yargılanan iki sanığa toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Uyuyan çocuğun telefonunu çalarak satan iki sanığa toplam 4 yıl 2 ay hapis, System.String[]

Kayseri'de gece yarısı bir evde kaldıkları sırada 15 yaşındaki çocuğun uyuduğu esnada bin 200 TL bedelli cep telefonunu çalarak, piyasa değeri altında satan ve bu suçtan yargılanan iki sanığa toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.


Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık M.K. (21), tutuksuz sanık H.G.(24), mağdur U.T.(15) ve mağdurun annesi E.T.(55) ile avukatlar hazır bulundu.


Gece kaldıkları bekar evinde mağdurun cep telefonunu alarak gittikleri ve cep telefonunu piyasa değerinin altında sattıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık M.K. "Telefonu diğer sanık H.G. aldı, mağdur kendi isteği ile verdi" derken, tutuksuz sanık H.G. ise "Telefonu M.K. aldı, mağdur uyuyordu, bir gün sonra mağdur bizim eve gelip telefonu istemiş, ben de sanıktan istedim, telefonu aldım ama birkaç gün bekledim, kimse gelmedi. Ben de telefonu elden çıkarmak için 250 TL'ye sattım" diye konuştu.


15 yaşındaki mağdur U.T. ise "Şikayetçi değilim, zararım giderildi" dedi. Mağdurun annesi E.T. de "Telefonu bin 200 TL'ye almıştık, karşı taraf 650 TL'sini ödedi. Bir anne olarak bu çocukların zarar görmesini istemem, evlat büyütmek zordur, ceza almasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.K.'ye 'geceleyin yağma' suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 3 yıl 9 hapis cezası ile tahliyesine, tutuksuz sanık H.G.'ye ise 'hırsızlık eşyasını satarak suça iştirak etme' suçundan 5 ay hapis cezası verdi. Böylelikle her iki sanığa toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmiş oldu. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:25 Kaynak: İHA
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