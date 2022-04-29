'UYUYAN GÜZEL' PRÖMİYERLE GELDİ - Son Dakika
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'UYUYAN GÜZEL' PRÖMİYERLE GELDİ

29.04.2022 00:18

Mersin Devlet Opera ve Balesi, dünyaca ünlü Kuğu Gölü, Fındıkkıran gibi klasik balelerin arasında önemli bir yer tutan 'Uyuyan Güzel' balesini prömiyerle sahneledi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, dünyaca ünlü Kuğu Gölü, Fındıkkıran gibi klasik balelerin arasında önemli bir yer tutan 'Uyuyan Güzel' balesini prömiyerle sahneledi.

Kültür Merkezi Opera Sahnesinde seyirci ile buluşan eserin biletleri günler öncesinden satıldı. Salonu dolduran sanatseverler, kötü kalpli büyücü Carabosse'un 100 yıl boyunca uyuttuğu prensesin öyküsünün anlatıldığı, müziği ünlü besteci Çaykovski'ye ait iki perdelik Uyuyan Güzel balesini kentte ilk kez izleme imkanı buldu.

Orkestra şefliğini Lorenzo Castriota Skanderbeg üstlenirken, Marius Petipa'nın koreografisinin üzerine Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın koreografisi ile sahnelenen eser de bale sanatçılarının üstün performansı ve müziğin büyülü gücü ile görsel şölenle izlendi. Eser sorumluluğununu Erdoğan Şanal üstlenirken, dekoru Hatice Kaptı, kostümü Nursun Ünlü, ışık tasarımı ise Tarı Deniz tarafından gerçekleştirildi. Eser de Özlem Şenormanlılar, Burak S. Cebeci, Yukiko İto, Tutku Barın Tümen, Ozan Demirbaş, Nazerke Akhmet, Meltem Ayar, Turgay Ak, Niyazi Cİngiz, Yuji Shimizu, İsmail Şereflioğlu, Cem Çilingir, Rica Ochiai, Pınar Humar, Nino Svimonishvili, Özge U. Ösmen, Pelinsu Kavaklıoğlu, Yusuf Afacan, Murat Koman, B. Hasan Akyol, Berne Turan İleri, Hülya Ö. Aydoğan rol aldı.

Koreograf Volkan Ersoy, eserin Mersin'de ilk kez sahnelendiğini belirterek, "Uyuyan Güzel, bale tarihinde çok önemli bir yere sahip olan bir eser. Fındıkkıran, Kuğu Gölü gibi önemli eserlerden biridir. Beyaz bela olarak adlandırdığımız bir bale. Mersinli sanatseverler bugün bütün koltukları doldurarak en güzel cevabı bize verdi" dedi.

Ersoy, eserin ikinci temsilinin ise 30 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da seyirci ile buluşacağını ifade ederek, "İzleyemeyenler için bu fırsatı kaçırmamalarını istiyorum. Çünkü, Çaykovski muhteşem müziği ile yazılmış baleler, özellikle pandemi sürecinden sonra bale sanatçılarının teknik alt yapılarını da zorlayan bir eser. Mersin sanatseverlerin bu güzel ve fantastik büyülü atmosferi kaçırmamalarını diliyorum" diye konuştu.

'UYUYAN GÜZEL' PRÖMİYERLE GELDİ
'UYUYAN GÜZEL' PRÖMİYERLE GELDİ
'UYUYAN GÜZEL' PRÖMİYERLE GELDİ
'UYUYAN GÜZEL' PRÖMİYERLE GELDİ
'UYUYAN GÜZEL' PRÖMİYERLE GELDİ
'UYUYAN GÜZEL' PRÖMİYERLE GELDİ
'UYUYAN GÜZEL' PRÖMİYERLE GELDİ
'UYUYAN GÜZEL' PRÖMİYERLE GELDİ
'UYUYAN GÜZEL' PRÖMİYERLE GELDİ
'UYUYAN GÜZEL' PRÖMİYERLE GELDİ

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'UYUYAN GÜZEL' PRÖMİYERLE GELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'UYUYAN GÜZEL' PRÖMİYERLE GELDİ - Son Dakika
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