"Uyuyan Güzel", yarın AKM'de sahnelenecek - Son Dakika

"Uyuyan Güzel", ilk kez 1890 yılında St. Petersburg 'da sahnelendi.

Fransız balet Marius Petipa'nın koreografisini yaptığı eserin dekor tasarımını Adnan Öngün, kostüm tasarımını Çimen Somuncuoğlu, ışık tasarımını ise Önder Arık hazırladı.

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