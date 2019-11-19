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Uyuyan sürücü aydınlatma direğini devirdi

6 saat önce

Uyuyan sürücü aydınlatma direğini devirdiMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, direksiyon başında uyuyan sürücü çarptığı aydınlatma direğini devirdi.

Uyuyan sürücü aydınlatma direğini devirdi

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, direksiyon başında uyuyan sürücü çarptığı aydınlatma direğini devirdi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Pazaryeri Mahallesi Patlangıç- Ölüdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; saat 05.00 sıralarında Mutlu U. 35 KF 8314 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde seyrederken direksiyon başında uyuya kaldı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durdu. Çarpışmanın şiddetiyle aydınlatma direği devrilirken Mutlu U, büyük şok yaşadı. Mutlu U. kazayı yara almadan atlatırken, çarpma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Uyuyan sürücü aydınlatma direğini devirdi

Fethiye, Muğla, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:51 Kaynak: İHA
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