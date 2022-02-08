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Uyuyan sürücü kazaya neden oldu - Son Dakika

Uyuyan sürücü kazaya neden oldu

08.02.2022 10:17
Uyuyan sürücü kazaya neden oldu

Çatalca'da direksiyon başında uyuya kalan minibüs şoförü seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Çatalca'da direksiyon başında uyuya kalan minibüs şoförü seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu minibüs şoförü hafif yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Çatalca'dan İstanbul istikametine ilerleyen 34 LFM 485 plakalı minibüs sürücüsü, direksiyon başında uyuya kalınca aynı istikamette ilerleyen 34 KV 274 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüste şoför sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şoför, sağlık ekiplerine teslim edildi. Bacağından yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

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İstanbul, Minibüs, Marmara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuyan sürücü kazaya neden oldu - Son Dakika


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