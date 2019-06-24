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Uyuyunca uçakta unutuldu

1 saat önce

Kanada'da yaşanan ilginç olayda, Air Canada'nın Quebec-Toronto seferi sırasında uyuyan Tiffani Adams, uyandığında Toronto'ya vardıklarını ancak uçağın karanlık olduğunu ve park alanına çekildiğini fark etti.

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Kanada'da yaşanan ilginç olayda, Air Canada'nın Quebec- Toronto seferi sırasında uyuyan Tiffani Adams, uyandığında Toronto'ya vardıklarını ancak uçağın karanlık olduğunu ve park alanına çekildiğini fark etti. Tiffani Adams, Air Canada'nın 9 Haziran'da gerçekleştirilen Quebec-Toronto seferi sırasında uyuyakaldığını ve Toronto'ya vardıklarında kimsenin kendisini uyandırmadan uçağı terk ettiğini söyledi. Uçak seferi tamamladıktan birkaç saat sonra uyandığını ifade eden Adams, zifiri karanlık uçakta soğuktan donmak üzere olduğunu söyledi. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlatan Adams, olayın ilk şokunu atlattıktan sonra arkadaşı Deanna Dale'i aramaya çalıştığını ancak telefonunun şarjının yetersiz olması nedeniyle arkadaşı ile bir dakikadan az bir görüşme gerçekleştirebildiğini dile getirdi. Havalimanı yetkilileri ile iletişime geçen Dale, yetkililere arkadaşı Adams'ın yerini söyledi. Bu sırada uçağın kokpitine geçen Adams ise fener yakarak yetkililerin dikkatini çekti. Adams, bir bagaj görevlisi tarafından bulundu. Yetkililerin limuzin ve otel teklifini reddeden Adams, Air Canada yetkililerinin kendisini iki kez arayarak soruşturmaya ilişkin bilgi verdiğini ve özür dilediklerini ifade etti. Air Canada ise yaşanan olayı doğrulayarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:31 Kaynak: İHA
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