Son Dakika Haberleri: Uyuz köpekler köy halkını tedirgin etti
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Uyuz köpekler köy halkını tedirgin etti

26 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde başı boş sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor.

Uyuz köpekler köy halkını tedirgin etti, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde başı boş sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor.


Filyos beldesine bağlı olan Çömlekçi köyünde uyuz köpeklerin sayısının fazla olması köy halkını tedirgin etti. Çocukları tek başına sokağa yollayamadıklarını dile getiren köylüler, uyuz köpeklerden kurtulmak için çare arıyor. Bunun yanında köylüler mahalle içinde sürekli dolaşan ve pisleyen uyuz köpeklerin tarım ürünlerini kullanılamaz hale geldiğini ve kanatlı hayvanlarının da aynı yerlerden su içtiklerini söyledi. Bu yüzden bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.


Genelde şehir merkezindeki başı boş, hastalıklı köpeklerin köylere terk edildiğini söyleyen köy halkı, "aşısı olmayan, uyuz olan köpekler buralara bırakılıyor. Sadece çocuklarımız değil biz bile çekiniyoruz yolda yürümeye" diye belirterek yetkililerden yardım istediler. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çömlekçi, Çaycuma, Filyos, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:58 Kaynak: İHA
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