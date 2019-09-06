- Uyuz olanlar bu göle akın ediyor

Sivas'ta bulunan "Uyuz Gölü" şifa arayan vatandaşların ve serinlemek isteyen çocukların akınına uğradı

SİVAS - Sivas'ta bulunan "Uyuz Çermik" şifa arayan vatandaşların ve serinlemek isteyen çocukların akınına uğradı.

Sivas Merkeze bağlı Gümüşdere köyü sınırları içerisinde bulunan ve halk arasında "Uyuz Gölü" olarak bilinen gölün, uyuz başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği düşünülüyor. Uyuz, egzama, kaşıntı gibi hastalıklara iyi geldiği düşünülen göl Türkiye'nin bir çok ilinden şifa bulmak için gelenlerle dolup taşıyor. Şifa bulmak için göle gelenlerin sayısı da her geçen yıl artmakta. Havadan da görüntülenen gölün suyu yazın soğuk kışın ise sıcak.

Şifa arayanlar akın ediyor

Köyün genç muhtarı Mert Kurt, gölün egzama kaşıntı ve cilt hastalıklarına iyi geldiğini belirterek, " Bura egzamaya, kaşıntı ve cilt hastalıkları iyi geliyor. Gümüşdere köyünün güzel bir yeri. Çokta kalabalık, ilgi çeken bir yer. Almanya'da bir bayan gelmişti, erkekler olduğu için giremedi. Buraya, yetkililerden güzel bir yer yapılmasını istiyoruz. Van'dan Almanya'dan ve İstanbul'dan gelenler var. Konaklama gibi bir yerimiz olmadığı için kimseyi misafir edemiyoruz. İnsanlar gelip tekrar gidiyor" dedi

Kilometrelerce uzaktan geldiler

Van'dan geldiğini söyleyen bir vatandaş, " Burayı internetten gördük. Egzama ve cilt hastalıklarına iyi geldiğini söylediler. Benim egzama ve sedef hastalığım var. İlaç kullandık, doktora gittik ama bu suyun iyi geldiğini söylediler. Van'dan Sivas'a geldik. İki üç gündür suya giriyoruz. Su iyi güzel ama baya soğuktur. Ama öğrendiğimiz kadar iyi geldiğini söylüyorlar. Doktordan çıkmayan insanlarda 'Burada tedavi olduk' diyorlar" diye konuştu.