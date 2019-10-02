Son Dakika Haberleri: Uyuz yavru tilki, telef oldu
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Uyuz yavru tilki, telef oldu

41 dakika önce

AKDENİZ Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü yakınındaki ormanda bulunan, uyuz hastalığı nedeniyle vücudu tahriş olan yavru tilki, tedaviye alındığı bakım merkezinde kurtarılamadı.

Uyuz yavru tilki, telef oldu, System.String[]
AKDENİZ Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü yakınındaki ormanda bulunan, uyuz hastalığı nedeniyle vücudu tahriş olan yavru tilki, tedaviye alındığı bakım merkezinde kurtarılamadı.
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü çalışanları, kuruma ait arazide, 2 hafta önce vücudu büyük ölçüde tahriş olan yavru tilkiyi fark etti. Kurum çalışanları, tedavi etmek istediği tilkiyi yakalamak için uzun süre uğraştı. Personelin dün yakaladığı tilki, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. 3 aylık olduğu tahmin edilen tilki, veterinerlerin müdahalesine rağmen telef oldu. Uyuz hastalığı baş gösterdiği belirlenen tilki, üzerine kireç dökülerek gömüldü.


Antalya, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:32 Kaynak: DHA
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