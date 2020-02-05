Uzak doğu asya yolcuları termal kamera ile kontrol edildi - Son Dakika
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Uzak doğu asya yolcuları termal kamera ile kontrol edildi

6 saat önce

İSTANBUL,DHAÇin'de ortaya çıkan ve yüzlerce insanın ölümüne neden olan 'korona virüsü' nedeniyle alınan önlemler kapsamında dün başlayan Uzak Doğu Asya ülkelerinden gelen yolcuların termal kamera uygulaması ile kontrol edilmesi işlemi bugün de devam etti.

İSTANBUL,DHA

Çin'de ortaya çıkan ve yüzlerce insanın ölümüne neden olan 'korona virüsü' nedeniyle alınan önlemler kapsamında dün başlayan Uzak Doğu Asya ülkelerinden gelen yolcuların termal kamera uygulaması ile kontrol edilmesi işlemi bugün de devam etti.

Sağlık Bakanlığı korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Çin'in ardından Uzak Doğu Asya ülkeleri Japonya, Hong Kong, Tayvan, Tayland, Singapur ve Malezya'dan gelen yolculara yönelik, termal kameralarla izlenme uygulamasını dün başlatmıştı.

Bu sabah saatlerinde Uzak Doğu Asya ülkelerinden İstanbul Havalimanı'na 9 uçağın yolcuların vücut ısıları termal kameralarla kontrol edildi. Birçok yolcunun maske taktığı görülürken, kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.

Uzak doğu asya yolcuları termal kamera ile kontrol edildi

Doğu Asya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:05 Kaynak: DHA
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