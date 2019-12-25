"Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleri ile buluşuyor" projesi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleri ile buluşuyor' projesi sona erdi - Son Dakika Spor

"Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleri ile buluşuyor" projesi sona erdi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı himayesinde TSYD Trabzon Şubesi tarafından gerçekleştirilen "Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleri ile buluşuyor" projesi sona erdi.

İçişleri Bakanlığı himayesinde TSYD Trabzon Şubesi tarafından gerçekleştirilen "Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleri ile buluşuyor" projesi sona erdi.

Yaklaşık 4 ay süren proje kapsamında Trabzon'da Tonya Hoşarlı, Şalpazarı Doğancı, Düzköy Aykut Lütfü Ofluoğlu ve Yomra Oymalıtepe İlkokulundan toplam 100 öğrenciye kentteki spor tesisleri gezdirildi.

Ağırlıklı spor malzemelerinden oluşan çeşitli hediyeler verilen öğrenciler, kentte eğlence merkezlerinde neşeli anlar geçirdi.

Projenin son aşamasında Yomra İlçesine bağlı Oymalıtepe İlkokulu öğrencileri kent merkezine getirildi.

Önce Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne götürülen çocuklar, burada Trabzonsporlu teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Hayranı oldukları futbolcularla fotoğraf çektiren çocuklar, ardından alışveriş merkezine gitti, burada buz pateni yaparak heyecanlı anlar yaşadı. Aynı yerdeki eğlence merkezine giden çocuklar, neşeli saatler geçirdi.

Türkiye'nin en büyük tesislerinden olan ve içinde 12 açık, 3 kapalı tenis kortu, spor salonu, antrenman ve fitnes salonlarının bulunduğu Beşirli Spor Kompleksi'ni de gezen çocuklara burada bazı branşlarla ilgili bilgiler aktarıldı.

Kendilerine spor kıyafetleri ve satranç takımlarının da bulunduğu hediyeleri verilen öğrenciler, daha sonra kendileri için düzenlenen yemeğe de katıldı.

"Amacımız, akranlarının gördüğü, gezdiği yerleri bilmeyen, buralara ulaşamayan başarılı çocuklara dokunmak, ufuklarını açmaktı." diyen TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, "Öğrencilerimizin keyifli, unutamayacakları günler geçirmesi amacıyla 'Yeter ki çocuklar gülsün' diye yola çıktık. Sporla, eğlence merkezleriyle, Trabzonsporlu teknik adam ve futbolcularla buluşmalarını sağladık, gezdirdik. Bu anlamlı projemizde bize desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Valimiz İsmail Ustaoğlu'na ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kılıç, bundan sonra şube olarak çocuklara yönelik yeni projeler hazırladıklarını da sözlerine ekledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eric Cantona'dan Manchester United'a sert eleştiri
Ethan Ampadu saçlarını kestirdi, görenler inanamadı Basın toplantısında salonun sigara kokması Erdoğan'ı rahatsız etti: Acilen bırakın Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na nafaka cevabı: Erkek olsam kadına da para veririm

Son Dakika Haberleri
18:02 Denizlispor Teknik Direktörü Özdilek: Kadromuza 5 futbolcu dahil etmek istiyoruz - Son Dakika Spor
17:59 Rıza Çalımbay VAR'dan herkes mağdur, biz de mağduruz - Son Dakika Spor
17:53 Mehmet Özdilek: "Devre arasında muhakkak kadromuza takviyeler yapmak zorundayız" - Son Dakika Spor
17:52 Rıza Çalımbay: VAR'dan herkes mağdur, biz de mağduruz - Son Dakika Spor
17:49 Doğuş Kaya, Zonguldak Kömürspor'da - Son Dakika Spor
16:43 Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi - Son Dakika Spor
16:20 Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:11:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleri ile buluşuyor" projesi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]