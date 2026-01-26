UZAK ŞEHİR'DEN "BAYRAK" MESAJI - Son Dakika
UZAK ŞEHİR'DEN "BAYRAK" MESAJI

26.01.2026 22:32
Geçtiğimiz hafta sınırın Suriye tarafında yapılan bayrak provokasyonu çok tartışılmıştı.Tartışmanın hemen ardından çekimleri Mardin'de devam eden Uzak Şehir dizisindeki bayrak sahnesi büyük dikkat çekti.

Dizinin çocuk oyuncusu Kuzey Gezer'in canlandırdığı Cihan Deniz son bölümde dolapta bir bayrak buluyor. Bayrak, büyük bir özenle ütülendikten sonra Albora Konağı'na asılıyor. Bayrağı asıldıktan sonra Cihan Deniz'in al bayrağa selam durması gönülleri fethetti.

DUYGULARA HİTAP ETTİ

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, anlamlı bir sahneyle izleyicilerin duygularına hitap etti. Dizinin son bölümünde Kuzey Gezer'in hayat verdiği küçük Cihan Deniz, konakta bir dolapta bulduğu Türk bayrağını büyük bir heyecanla Yaren Güldiken'in canlandırdığı Pakize'ye gösterdi.

ASKER YÜRÜYÜŞÜYLE TAŞIDI

Bayrağı büyük bir özenle alan Pakize, "Türk Bayrağının dolapta ne işi var? Biz buna ütü basalım sonra da evin en güzel yerine asalım" dedi. Al bayrağı ütüleyen Pakize, bayrağı Cihan'a verdi. Cihan da asker yürüyüşüyle taşıdığı bayrağı Pakize ile birlikte konağa astı. Pakize'nin "Ver bakalım şimdi selamını" sözleri üzerine Cihan, Türk bayrağına selam durdu.

BAYRAK SAHNESİ GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Cihan'ın bu selamı, hislere tercüman olurken bu anlar, sanal medyada büyük ilgi gördü. Dizi takipçileri paylaşımlarında sahneyi duygusal, anlamlı ve önemli bir duyarlılık olarak değerlendirdi. Birçok izleyici, dizinin bayrak sahnesiyle güçlü şekilde birlik ve beraberlik mesajı verdiğini, tüm Türkiye'nin hislerine tercüman olduğu görüşünü paylaştı.

Dizi

