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"Uzak Ülke" İspanya'dan 2 ödülle döndü - Son Dakika

"Uzak Ülke" İspanya'dan 2 ödülle döndü

03.10.2021 21:39

Yönetmen Kubilay Erkan Yazıcı, ilk uzun metrajlı filmi "Uzak Ülke" ile Saraqusta Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülüne değer görüldü.

Yönetmen Kubilay Erkan Yazıcı, ilk uzun metrajlı filmi "Uzak Ülke" ile Saraqusta Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülüne değer görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiği filmde "Binbaşı Osman" karakterini canlandıran başrol oyuncusu Haydar Şişman da festivalde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Yazıcı, filmin geçen yıl tamamlandığını aktararak, ilk gösterimini 39. İstanbul Film Festivali'nde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'de Ankara Film Festivali'nin ardından, bugün sonuçlanacak 7. Balkan Panorama Film Festivali'nde de yarıştıklarına işaret eden Yazıcı, "Uluslararası birçok prestijli film festivalinde yarıştık. Mesela geçen yıl Sochi Film Festivali'nden de 'En İyi Yönetmen' ödülünü aldık. Saraqusta Uluslararası Film Festivali de konsept olarak ilginç bir festival. Ağırlıklı olarak dönem filmleri kabul eden bir film festivali. Uzak Ülke de buraya kabul edildikten sonra benim bütçemin 40 katı olan, büyük bütçeli filmlerle yarıştık." dedi.

Yazıcı, aldıkları ödüllerden mutluluk duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu benim 2. 'En İyi Yönetmen' ödülüm oldu. Şu anda 3 festivale daha kabul edilmiş durumdayız ve bu yılın sonunda festival yolculuğumuzu tamamlayacağız. Tüm bunlar benim 2. filmim için bana büyük bir motivasyon ve sorumluluk. Uzak Ülke ilk film olarak başarılı bir film. Şimdi bunun üzerine çıkmak istiyorum. Çok daha iyisini yapmak için bir çabanın içerisindeyim. İkinci filmim için hazırlanıyorum. Senaryosunu tamamlamak üzereyim. Umarım 2023 yılında da ikinci filmimin çekimlerine başlarım."

"Uzak Ülke" hakkında

Yönetmen koltuğunda Erkan Yazıcı'nın oturduğu, Karadeniz Sahili'nde 1925 yılında geçen filmde, 12 yaşındaki Trabzon Rum'u Paris'in gemiye binmek için bekledikleri kamptan kaçmasıyla gelişen olaylar ve Binbaşı Osman ile arasında yaşananlar anlatılıyor.

Altın Yazıcı'nın yapımcı olduğu filmin görüntü yönetmenliğini Murat Karabina, kurgusunu Umut Sakallıoğlu, müziklerini ise Burak Beşir üstleniyor.

Togo Cumhuriyeti, Film Festivali, Film, Uzak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Uzak Ülke' İspanya'dan 2 ödülle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Uzak Ülke" İspanya'dan 2 ödülle döndü - Son Dakika
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