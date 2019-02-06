Son Dakika Haberleri: Uzakdoğu'nun Dürümü "ramen"! - Artık Türkiye'de! ( Tas Ramen - Teşvikiye)

Uzakdoğu'nun Dürümü "ramen"! - Artık Türkiye'de! ( Tas Ramen - Teşvikiye)

1 dakika önce

Nasıl ki bizde dışarda acıkınca bir dürümcüye girilir çoğunlukla, uzak doğuda da dışarda acıkanların kurtarıcısı ramen. Bizim ülkemizde henüz uzak doğu lezzetleri yaygın değil o kadar. Ama yakın zamanda artması dileğiyle. Keyifli seyirler.

Nasıl ki bizde dışarda acıkınca bir dürümcüye girilir çoğunlukla, uzak doğuda da dışarda acıkanların kurtarıcısı ramen. Bizim ülkemizde henüz uzak doğu lezzetleri yaygın değil o kadar. Ama yakın zamanda artması dileğiyle. Keyifli seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:05 Kaynak: Youtube

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