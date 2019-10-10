Uzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış kapadokya'yı uçurdu

Türkiye'ye gelen Çinli, Güney Koreli ve Japon turist sayısının 8 ayda toplam 500 bini yükselmesi özellikle üç ülke vatandaşlarının gözde tatil merkezlerinden Kapadokya'ya gelişlerde artışa yol açtı. Uzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artışlar Kapadokya Havalimanı'nı kullanan yolcu rakamlarına da yansıdı. Bu yılın 9 ayında Kapadokya Havalimanı'na yüzde 28 artış ile 372 bin yolcu geçiş yaptı. Uçak trafiği ise yüzde 17 artarak 2 bin 278'e yükseldi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'ya turistlerin ilgisiyle beraber uçak ve yolcu trafiğinde artış da devam ediyor. Yılık ortalama uçuş sayısı ile trafik hacmi ve uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük sıcak hava balonu merkezlerinden biri olarak gösterilen Kapadokya'nın havalimanından geçen yolcu sayısı 9 ayda yüzde 28 artış ile 372 bine, uçak trafiği ise yüzde 17 artış ile 2 bin 278'e yükseldi. Kapadokya bölgesindeki müzeleri 2 milyon 900 bin kişi ziyaret ederken özellikle üç Uzakdoğu ülkesinden gelişlerdeki artışlar Kapadokya Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısındaki artışı olumlu yönde etkiledi. Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının 8 ayda yüzde 12.66 artış ile 292 bine, Güney Koreli turist sayısının yüzde 36.15 artış ile 141 bine, Japon turist sayısının da yüzde 31 artış ile 67 bine yükselmesi Kapadokya Havalimanı'nı hareketlendirdi. Çinlilerin Türkiye'de en çok ziyaret ettikleri yerlerin başında Kapadokya geliyor. THY, İstanbul Havalimanı'ndan Kapadokya'ya seferlerini günde 3'e, Anadolujet ise Sabiha Gökçen'den 2 sefere çıkardı. Nevs¸ehir'de 31 is¸letmede toplam 260 adet balon bulunuyor.

2018 yılında 537 bin kişi balon turuna katıldı

Türk turizmine yılda 70 milyon euro katkı sağlayan Kapadokya'da balon uçuşlarına katılan yolcuların sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 63 artarak 537 bin 500 kişiye ulaşmıştı. SHGM tarafından yetkilendirilen 25 firmanın toplam 239 sıcak hava balonu ile faaliyetlerini sürdürdüğü Kapadokya'da geçtiğimiz yıl toplam 30 bin 514 balon uçuşu gerçekleştirildi. Yılık ortalama uçuş sayısı ile trafik hacmi ve uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük sıcak hava balonu merkezlerinden biri olarak gösterilen Kapadokya'da 2018 yılında 230 gün balon uçuşu yapılmıştı. SHGM verilerine göre 2008 yılında 10 tane olan balon işletme sayısı 10 yıllık dönemde yüzde 250 artışla 25 firmaya ulaştı. Balon sayısı ise yüzde 350 oranında artarak 67'den 239'a yükselmişti.

Kapadokya balon turları iki periyot olarak yapılıyor

Kapadokya bölgesinde uçuşlar günlük olarak iki periyot halinde yapılıyor. İlk periyodu gün doğumundan 30 dakika öncesi ile yerel saat 11.00 arasında ve aynı anda en fazla 105 balonun uçuşuna izin veriliyor.İkinci periyod ise yerel saat ile 14: 00 ile gün batımından 30 dakika sonrasına kadar meteorolojik verilerin olumlu alınması kaydıyla en fazla 65 balonun uçuşuna izin veriliyor.(Fotoğraflı)