Uzakdoğu'ya ihraç edilen deniz hıyarı için İzmir'de Ar-Ge tesisi kuruldu - Son Dakika

Uzakdoğu'ya ihraç edilen deniz hıyarı için İzmir'de Ar-Ge tesisi kuruldu

Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi, son yıllarda Uzakdoğu ülkelerine ihracatı hızla artan ancak doğadan toplanması nedeniyle av baskısıyla karşılaşan deniz hıyarını (patlıcanı) ticari yollarla üretmek için araştırma-geliştirme pilot tesisi kurdu.

Uzakdoğu'ya ihraç edilen deniz hıyarı için İzmir'de Ar-Ge tesisi kuruldu, System.String[]

Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi, son yıllarda Uzakdoğu ülkelerine ihracatı hızla artan ancak doğadan toplanması nedeniyle av baskısıyla karşılaşan deniz hıyarını (patlıcanı) ticari yollarla üretmek için araştırma-geliştirme pilot tesisi kurdu.

Ege Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ticari Ölçekli Deniz Hıyarı Yetiştiriciliğine Yönelik Kuluçkahane Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme" projesinin Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Tolga Tolon yürütücülüğünde ve yatırımcı firma Rasim Mazlum Su Ürünleri firması ortaklığında fakültenin Urla Yerleşkesi'nde başladığı belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Tolon, gıda tüketiminin yanında kozmetik, tıp, alternatif tıp ve ilaç sanayinde de kullanılan deniz hıyarlarının başta Çin olmak üzere birçok Uzakdoğu ülkesi tarafından talep edildiğini belirtti.

Dünyada 70'den fazla ülkede avcılığın yapıldığını belirten Doç. Dr. Tolon, "Henüz ticari anlamda yetiştiriciliği yapılmayan deniz hıyarları, denizlerimizde doğal kaynaklardan toplanıyor. Yüksek talep ve yüksek gelir kıskacında kalan doğal deniz hıyarı stoklarının korunması bakımından Akdeniz'e özgü ticari deniz hıyarları türlerinin yetiştiricilik potansiyelinin değerlendirilmesi oldukça önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Tolon, KOSGEB desteğiyle yürütülen proje ile ticari deniz hıyarı türlerinin anaç yönetimi, yumurta, larval ve genç dönem yetiştiriciliğine yönelik kuluçkahane ve yetiştiricilik teknolojilerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yürütülen üretim ve yetiştiricilik faaliyetlerinde uygulamalı eğitim almak üzere 2021 yılından itibaren fakülte öğrencilerinin staj yapmasına olanak tanınabilmesinin yanında, uygulamalı eğitim sürecinde de öğrencilerin yararlanabilecekleri yetiştiricilik laboratuvar ve tesisleri, üniversitemize kazandırılmış olacak. Larval yetiştiricilik araştırmaları için kullanılacak bir yeni araştırma laboratuvarının önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor."

Deniz Hıyarı, araştırma, Uzakdoğu, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 12:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzakdoğu'ya ihraç edilen deniz hıyarı için İzmir'de Ar-Ge tesisi kuruldu - Son Dakika

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