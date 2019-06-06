Uzakdoğulu iş insanları Amasra'daki termik santralle ilgileniyor

İSTANBUL, DHA,

ÇİN merkezli Sacotech şirketinin her yıl çalışanlarına özel düzenlediği organizasyonun bu yılki durağı İstanbul oldu. İstanbul'un yanı sıra Amasra ve Ankara'yı da ziyaret eden 35 kişilik özel ekip, Amasra'da kurulması planlanan termik santral ile ilgili temaslarda bulundu.

2003 yılında kurulan çevrimiçi açık artırma platformu Çin merkezli Sacotech, farklı ülkelerden çalışanları ve üst düzey yöneticileri ile birlikte düzenlediği yıllık organizasyonu için İstanbul'u seçti. RSS Travel tarafından organize edilen buluşma kapsamında Çin ve Tayvan'dan gelen bin kişilik çalışan, İstanbul'un çeşitli noktalarında hem gezdi hem de alışveriş yaparak ekonomiye katkı sundu. Grupta yer alan 35 kişilik özel bir ekip ise, Türkiye'de bulundukları süre boyunca ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

HEM İŞ HEM TATİL

İstanbul'un yanı sıra Amasra ve Ankara'yı da ziyaret eden 35 kişilik özel ekip, Amasra'da kurulması planlanan termik santral ile ilgili temaslarda bulundu. İstanbul'da bulunan kafile ise Tarihi Yarımada ve Dolmabahçe Turu gibi birçok tarihi yeri gezdi.

UZAKDOĞU, TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR PAZAR

Uzakdoğulu iş adamlarının Türkiye buluşmasıyla ilgili bilgi veren RSS Travel Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gümüş, "Uzakdoğu son dönemlerde Türkiye için önemli ve yükselen bir pazar durumunda. İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Kapadokya bölgesine yoğunlaşan bir turist akışı sağlıyoruz" dedi.

Şirketin diğer Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Taç ise, "Uzakdoğu'nun Tarkan'ı olarak bilinen Tayvanlı ünlü şarkıcı ve aktör Richie Jen'in de yer aldığı organizasyonla hatırı sayılır sayıda iş insanını İstanbul'da ağırladık. Gelecek dönemlerde de Uzakdoğu'dan önemli sayıda turisti ve iş insanını Türkiye ile buluşturacağız" diye konuştu.