Son Dakika Haberleri: Uzaklaştırma' Cezası Verilince Adliye Önünde İntihara Kalkıştı

Uzaklaştırma' Cezası Verilince Adliye Önünde İntihara Kalkıştı

1 saat önce

ANKARA'da, eşinin şikayeti üzerine 'evden uzaklaştırma' cezası verilen F.K., adliye önünde bıçağı boğazına dayayarak, kararı veren savcı ile görüşmek istediğini söyledi.

Uzaklaştırma' Cezası Verilince Adliye Önünde İntihara Kalkıştı, System.String[]
ANKARA'da, eşinin şikayeti üzerine 'evden uzaklaştırma' cezası verilen F.K., adliye önünde bıçağı boğazına dayayarak, kararı veren savcı ile görüşmek istediğini söyledi. F.K., polis tarafından ikna edildi.

F.K., akşam saatlerinde Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi önüne gelerek, cebinden çıkardığı bıçağı boğazına dayadı. Savcılık tarafından evinden uzaklaştırma kararı verildiğini, bu nedenle kızını göremediğini söyleyen F.K., kararı veren savcıyla görüşmek istediğini söyledi. Adliyede görev yapan polis ekipleri, F.K.'yi ikna etmek için uğraşırken, olay yerine müzakereci çağrıldı. Ancak, müzakereci olay yerine gelmeden, polis, savcıyla görüştürme sözü verdiği F.K.'yi ikna etti. Elindeki bıçak alınan F.K., ifade için adliyedeki polis merkezine götürüldü. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:50 Kaynak: DHA

Ankara Adliyesi, Polis, Ankara, Güncel
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