Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası bıçakladı: Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor? (2) - Son Dakika

Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası bıçakladı: Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor? (2)

'MESAJLARI TEHDİT İÇİN ATMADIM'Eşini bıçakladığı iddia edilen G.S. konuyla ilgili konuştu.

Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası bıçakladı: Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor? (2), System.String[]

'MESAJLARI TEHDİT İÇİN ATMADIM'

Eşini bıçakladığı iddia edilen G.S. konuyla ilgili konuştu. Olayın yaşandığı saatte orada olmadığını söyleyen G.S., "Ya benimsin, ya kara toprağın' şeklinde mesajları attım, ancak tehdit amaçlı değildi. Olayın yaşandığı saatten çok önce ben eve çocuklarımı görmeye gittim. Kendisini görmedim, eve girmedim çocuklarımı kapıda gördüm. Bir süre sonra polisler beni aradı ve karakola gittim. Olayı sordular, bıçağı ve kendisini görmediğimi, babasını gördüğümü söyledim. Gerçekten şiddete maruz kalan kadınlarımız, bunun gibi insanlar yüzünden yanlış anlaşılıyor. Para için yuvasını yıktı, bu kadın anneliği hak etmiyor" dedi.

'BANA İFTİRA ATILDI'Kendisine iftira atıldığını söyleyen G.S., "Annesinin evine yakın bir yere kiraya taşındık. Ev sahibim de bu konulara hakimdir. Zorda kaldığımız günlerde eşim, maddi yardım etmeyen annesine çok yakardı. Babam bana okul servisi aldı. Babama 'Ben zaten çalışıyorum, bu servisi eşimin üzerine yapayım' dedim. Onun üzerine yaptığımız servisi işler ters gidince satmak zorunda kaldık. Kalan 70 bin TL'yi de hesaba yatırdık. Bir gün para istedim beni geçiştirdi. Annesinin oturduğu evin altına taşındık ve bütün tadilatı yaptık" dedi.'HİÇ ŞİDDET UYGULAMADIM'

Eşine hiç şiddet uygulamadığını ileri süren G.S., "70 bin TL'yi benden habersiz annesine vermiş. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Sıkıntılar yaşadık. Babasının hesabından bana bu parayı parça parça gönderdiler. Buna itiraz edip, paranın tamamını istedim. Böyle olunca 'Seni şikayet ederiz' diyerek beni tehdit ettiler. Bunun üzerine evden ayrıldım. 'Bana ev, araba alırsan gelirim' diye mesajlar attı" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 05:10

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası bıçakladı: Tutuklanması için ölmem mi gerekiyor? (2) - Son Dakika
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