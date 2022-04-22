Uzaklaştırma kararı biten koca, eşini vurup intihara kalkıştı - Son Dakika
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Uzaklaştırma kararı biten koca, eşini vurup intihara kalkıştı

22.04.2022 11:43
Uzaklaştırma kararı biten koca, eşini vurup intihara kalkıştı

KONYA'da uzaklaştırma kararı 5 gün önce biten Tahsin Eser (30), ayrı yaşadığı eşi Hatice Eser'i (32) otomobilde çıkan tartışmada tabancayla başından ve göğsünden yaraladı.

KONYA'da uzaklaştırma kararı 5 gün önce biten Tahsin Eser (30), ayrı yaşadığı eşi Hatice Eser'i (32) otomobilde çıkan tartışmada tabancayla başından ve göğsünden yaraladı.Olayın ardından otomobiliyle polisten kaçarken kaza yapan Tahsir Eser, aynı silahla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Hastanede tedaviye alınan çiftin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Karatay ilçesi Hasan Dede Mescit Mahallesi Sedirler Caddesi'nde meydana geldi. Hakkındaki 2 aylık uzaklaştırma kararı 5 gün önce biten Tahsin Eser, bir kafede garsonluk yapan ayrı yaşadığı eşi Hatice Eser ile konuşmak için bir araya geldi. Çift, 70 AAZ 315 plakalı otomobille giderken, tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tahsin Eser, yanındaki tabancayla eşinin başına ve göğsüne ateş ederek ağır yaraladı. Eşini araçtan indiren Eser, otomobille olay yerinden uzaklaştı. Hatice Eser, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri kaçan Tahsin Eser'in otomobilini Saraçoğlu Caddesi'nde fark edip 'dur' ihtarında bulundu. Ancak 20 suçtan kaydı bulunan Eser yoluna devam etti, polis de peşine düştü. Takip sırasında Eser'in otomobili, Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Karatepe Sokak'ta, Bilgehan Aykora (27) yönetimindeki 06 SB 244 plakalı otomobile çarptı.

Polisin 'teslim ol' çağrısında bulunduğu Tahsin Eser, aynı silahın namlusunu bu kez kendi başına çevirip, tetiğe bastı. Kanlar içinde kalan Eser de Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Eser çiftinin hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.


Uzaklaştırma kararı biten koca, eşini vurup intihara kalkıştı
Uzaklaştırma kararı biten koca, eşini vurup intihara kalkıştı
Uzaklaştırma kararı biten koca, eşini vurup intihara kalkıştı
Uzaklaştırma kararı biten koca, eşini vurup intihara kalkıştı
Uzaklaştırma kararı biten koca, eşini vurup intihara kalkıştı
Uzaklaştırma kararı biten koca, eşini vurup intihara kalkıştı
YORUMLAR
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Karısını kafasından tek kurşunla vurdu: Arabasıyla kaçarken kaza yapınca aynı silahla kendine sıktı Karısını kafasından tek kurşunla vurdu: Arabasıyla kaçarken kaza yapınca aynı silahla kendine sıktı

Mescit, Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzaklaştırma kararı biten koca, eşini vurup intihara kalkıştı - Son Dakika


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