Başı taşla ezilerek öldürülmüştü! Genç kadının katili 4 gün önce şikayet ettiği eski kocası çıktı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Bu sabah saat 05.30 sıralarında 2 çocuk annesi Şermin Sarı'nın komşuları, kadının kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek ile bahçede tartıştığını duydu. Sarı'nın "Yeter" diye çığlık attığını duyan komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, evin bahçesinde Sarı'yı hareketsiz başından yaralı halde yatarken buldu.

BAŞI TAŞLA EZİLMİŞ

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, başı taşla ezildiği belirlenen Sarı'nın öldüğünü saptadı. Olay sırasında Sarı'nın çocuklarının dedesinde kaldığı tespit edildi. 2 yıl önce eşinden ayrılan Sarı'nın ayrı bir evde yalnız yaşadığı öğrenildi.

KATİL, ESKİ KOCASI ÇIKTI

Evinin bahçesinde başı taşla ezilerek öldürülen Şermin Sarı'nın cinayet şüphelisinin 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi Erhan Poyraz olduğu belirlendi.

4 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Sarı'nın 4 gün önce eski eşi Poyraz'dan şikayetçi olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı bildirildi. Poyraz'ın ise olayın ardından polise teslim olup, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.