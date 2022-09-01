Başı taşla ezilerek öldürülmüştü! Genç kadının katili 4 gün önce şikayet ettiği eski kocası çıktı - Son Dakika
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Başı taşla ezilerek öldürülmüştü! Genç kadının katili 4 gün önce şikayet ettiği eski kocası çıktı

01.09.2022 08:38

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki evinin bahçesinde başı taşla ezilerek öldürülen genç kadının katilinin çocuklarının babası olan eski eşi olduğu öğrenildi. Sarı'nın 4 gün önce eski kocasından şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edilirken katil zanlısı polise teslim oldu.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Bu sabah saat 05.30 sıralarında 2 çocuk annesi Şermin Sarı'nın komşuları, kadının kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek ile bahçede tartıştığını duydu. Sarı'nın "Yeter" diye çığlık attığını duyan komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, evin bahçesinde Sarı'yı hareketsiz başından yaralı halde yatarken buldu.

BAŞI TAŞLA EZİLMİŞ

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, başı taşla ezildiği belirlenen Sarı'nın öldüğünü saptadı. Olay sırasında Sarı'nın çocuklarının dedesinde kaldığı tespit edildi. 2 yıl önce eşinden ayrılan Sarı'nın ayrı bir evde yalnız yaşadığı öğrenildi.

Son dakika haber! Şermin, başı taşla ezilerek öldürüldü

KATİL, ESKİ KOCASI ÇIKTI

Evinin bahçesinde başı taşla ezilerek öldürülen Şermin Sarı'nın cinayet şüphelisinin 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi Erhan Poyraz olduğu belirlendi.

Son dakika haber! Şermin, başı taşla ezilerek öldürüldü

4 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Sarı'nın 4 gün önce eski eşi Poyraz'dan şikayetçi olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı bildirildi. Poyraz'ın ise olayın ardından polise teslim olup, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başı taşla ezilerek öldürülmüştü! Genç kadının katili 4 gün önce şikayet ettiği eski kocası çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başı taşla ezilerek öldürülmüştü! Genç kadının katili 4 gün önce şikayet ettiği eski kocası çıktı - Son Dakika
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