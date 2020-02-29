Uzaklaştırma kararı bulunan evi basıp, 2 çocuğunu kaçırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzaklaştırma kararı bulunan evi basıp, 2 çocuğunu kaçırdı - Son Dakika

Uzaklaştırma kararı bulunan evi basıp, 2 çocuğunu kaçırdı

6 saat önce

BOLU'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İlhan V., 3 çocuğunun annesi A.V.'yi (56) dövüp, 2 çocuğunu alıp, kaçtı.

Uzaklaştırma kararı bulunan evi basıp, 2 çocuğunu kaçırdı, System.String[]

BOLU'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İlhan V., 3 çocuğunun annesi A.V.'yi (56) dövüp, 2 çocuğunu alıp, kaçtı.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İlhan V., bugün öğle saatlerinde eşi A.V.'nin biri kız, 3 çocuğuyla yaşadığı Tepecik Mahallesi'ndeki eve geldi. Zorla içeri giren koca, A.V.'ye vurmaya başladı. Kadın da cep telefonunda bulunan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması ile yardım istedi. Cep telefonundaki tek tuşa basılarak devreye giren sistem ile kadının yaşadığı evin adres bilgileri, polise iletildi. Çok sayıda polis ekibi adrese sevk edildi. Ancak koca, gelen polis araçlarını fark edip, yaşları küçük olan 2 erkek çocuğunu alıp, kaçtı.Eve gelen polis, şiddet gören anne ile beraberinde olan kızını hastaneye götürdü. A.V., daha sonra Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü. Anne, eşinden şikayetçi olurken, polis, 2 çocuğuyla kaçan İlhan V.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Tepecik, Polis, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Niğde'de koronavirüs şüphesi maske satışlarını artırdı
Tırnakçılık yaparken yakalanan kadınlar ortalığı birbirine kattı Yunanistan geri adım attı! Türkiye'ye hava desteğinin önündeki engel kalktı ABD'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 22:00:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzaklaştırma kararı bulunan evi basıp, 2 çocuğunu kaçırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]