Son Dakika Haberleri: Uzaklaştırma kararı olan eşinin evine tüfekle geldi, tutuklandı
Son Dakika Güncel Uzaklaştırma kararı olan eşinin evine tüfekle geldi, tutuklandı

Uzaklaştırma kararı olan eşinin evine tüfekle geldi, tutuklandı

2 saat önce

ESKİŞEHİR'de uzaklaştırma kararı bulunan eşi Y.N.'nin evinin önüne tüfekle gelip, tehditler savuran R.N., polis tarafından yakalandı.

Uzaklaştırma kararı olan eşinin evine tüfekle geldi, tutuklandı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de uzaklaştırma kararı bulunan eşi Y.N.'nin evinin önüne tüfekle gelip, tehditler savuran R.N., polis tarafından yakalandı. R.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'nde dün sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Y.N. adlı kadın, polisi arayarak, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi R.N.'nin evinin önüne tüfekle gelip, tehditler savurmaya başladığını ihbar etti. Kısa sürede adrese gelen polis R.N.'yi elindeki tüfek ile yakalayarak, gözaltına aldı. Üzerinde 8 fişek de bulunan R.N. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. R.N., nöbetçi mahkemece tutuklandı. Başlatılan soruşturma sürüyor.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:57 Kaynak: DHA
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