Son Dakika Haberleri: Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini minibüste bıçakladı
Son Dakika Güncel Haber

Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini minibüste bıçakladı

12 dakika önce

SAMSUN'da, işitme ve konuşma engelli Kerim S. (56), boşanma aşamasında olduğu eşi Emine S.'yi (29) minibüste 3 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı.

Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini minibüste bıçakladı, System.String[]
SAMSUN'da, işitme ve konuşma engelli Kerim S. (56), boşanma aşamasında olduğu eşi Emine S.'yi (29) minibüste 3 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Gözaltına alınan Kerim S.'nin, uzaklaştırma kararı ile emniyette 12 suçtan kaydı olduğu belirtildi.
Olay, saat 15.30 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Emine S., boşanma aşamasında olduğu eşi Kerim S.'den 2 yıldır ayrı yaşadığı evden çıkıp, minibüse bindi. İşitme ve konuşma engelli Kerim S. de takip ettiği eşinin arkasından minibüse bindi. Kerim S., iddiaya göre, belinden çıkardığı bıçağı eşinin göğsünün soluna, karnına ve kalçasına sapladı. Ağır yaralanan Emine S., minibüs sürücüsü A.M. tarafından hastaneye götürüldü. Emine S., ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. 
UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ
Olay sonrası minibüsten inip, kaçmaya çalışan Kerim S., kısa sürede, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekiplerce gözaltına alındı. Kerim S.'nin uzaklaştırma kararı ile emniyette 12 suçtan kaydı olduğu belirtildi.


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:46 Kaynak: DHA
Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği şahsı bıçakla yaraladı Ücretsiz kartıyla midibüse binmeye çalışan engelli öğretmen, sürücü tarafından darp edildi İstanbul'a oy kullanmaya giderken otobüste kalp krizi geçirip öldü Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 18:58:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini minibüste bıçakladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]