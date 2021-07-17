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Uzaklaştırma kararına rağmen eve zorla girmeye çalıştı, annesi sinir krizi geçirdi - Son Dakika

Uzaklaştırma kararına rağmen eve zorla girmeye çalıştı, annesi sinir krizi geçirdi

17.07.2021 13:47
Uzaklaştırma kararına rağmen eve zorla girmeye çalıştı, annesi sinir krizi geçirdi, System.String[]

BURSA'da, dayısı Mehmet K.'nin (54) kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasına sinirlenen Aydın A. (24), annesinin de içeride olduğu eve gelip, zorla girmeye çalıştı.

BURSA'da, dayısı Mehmet K.'nin (54) kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasına sinirlenen Aydın A. (24), annesinin de içeride olduğu eve gelip, zorla girmeye çalıştı. Kapıyı kırmak isteyen Aydın A., polisler gelince çatıya çıkarak, üzerlerine demir çubuk fırlattıktan sonra kaçtı. Evden polisin çıkardığı anne Gülsem A., sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Vatan Sokak'ta meydana geldi. Mehmet K., farklı zamanlarda alkol alıp, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla yeğeni Aydın A. hakkında mahkemeye başvurarak, uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu karara sinirlenen Aydın A., dayısının evine geldi. Aydın A.'nın geldiğini gören Mehmet K., dairenin kapısını kilitleyerek, polise haber verdi. Bu sırada Aydın A., kapıyı kırmaya çalıştı. Polisin geldiğini gören Aydın A., çatıya çıktı. Polislerin üzerine çatıdaki demir çubukları atan Aydın A.'nın intihar edeceğini söylemesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Bu sırada evde bulunan Aydın A.'nın annesi Gülsem A., dayısı Mehmet K. ve ailesi, polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak, dışarı çıkarıldı. Sinir krizi geçiren Gülsem A.'ya sağlık ekiplerince müdahale edildi. Çatıya çıkan polis ekipleri, Aydın A.'yı aramaya başladı ancak yan evlerin çatılarına atlayarak, kaçtığını tespit etti. Aydın A.'nın bulunması için çalışma başlatıldı.


Uzaklaştırma kararına rağmen eve zorla girmeye çalıştı, annesi sinir krizi geçirdi
Uzaklaştırma kararına rağmen eve zorla girmeye çalıştı, annesi sinir krizi geçirdi
Uzaklaştırma kararına rağmen eve zorla girmeye çalıştı, annesi sinir krizi geçirdi
Uzaklaştırma kararına rağmen eve zorla girmeye çalıştı, annesi sinir krizi geçirdi
Uzaklaştırma kararına rağmen eve zorla girmeye çalıştı, annesi sinir krizi geçirdi
Uzaklaştırma kararına rağmen eve zorla girmeye çalıştı, annesi sinir krizi geçirdi
Uzaklaştırma kararına rağmen eve zorla girmeye çalıştı, annesi sinir krizi geçirdi
Uzaklaştırma kararına rağmen eve zorla girmeye çalıştı, annesi sinir krizi geçirdi
Uzaklaştırma kararına rağmen eve zorla girmeye çalıştı, annesi sinir krizi geçirdi
Uzaklaştırma kararına rağmen eve zorla girmeye çalıştı, annesi sinir krizi geçirdi

Polis, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzaklaştırma kararına rağmen eve zorla girmeye çalıştı, annesi sinir krizi geçirdi - Son Dakika


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