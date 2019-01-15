Uzaklaştırma Kararını İhlal Eden Kocaya 40 Günlük Tutuklama
25 dakika önce
MALATYA'da, ayrı yaşadığı eşine şiddet uygulayan ve mahkemenin verdiği uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için gözaltına alınan Özkan O.'ya 40 günlük hapis cezası verildi.
MALATYA'da, ayrı yaşadığı eşine şiddet uygulayan ve mahkemenin verdiği uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için gözaltına alınan Özkan O.'ya 40 günlük hapis cezası verildi.
Sevkan O., 2003 yılında Özkan O. ile evlendi, 2 çocuk dünyaya getirdi. Sevkan O. bir süre sonra eşinin kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla ayrılma kararı aldı. Baba evine dönen Sevkan O., eşi Özkan O.'ya boşanma davası açtı. Özkan O. eşini tehdit etmeye devam edince Sevkan O. mahkemeye başvurarak eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Geçen hafta, yeniden eşi tarafından tehdit edilen Sevkan O.'nun şikayetiyle, Özkan O., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için 40 günlük hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi. - Malatya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:10 Kaynak: DHA
Kendisine Şiddet Uygulayan Nişanlısını Öldüren Hemşire Tutuklandı
CHP ile İYİ Parti İttifakında Anlaşmaya Varılan Büyükşehir Sayısı 23'e Çıktı
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 4 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deki Güvenli Bölgenin Kontrolünün Türkiye'de Olacağını Söyledi