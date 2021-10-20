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Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına öfkelenen kadın, eşyaları pencereden attı: Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar - Son Dakika

Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına öfkelenen kadın, eşyaları pencereden attı: Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar

20.10.2021 10:34
Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına öfkelenen kadın, eşyaları pencereden attı: Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar

Erzurum'da Gamze Köylü, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ayrı yaşadığı eşi İsmail Köylü eve gelince sinirlenip eşyaları pencereden sokağa attı. Elinde bıçakla pencereye çıkan Köylü, "Mahalle beni sessizliğimle tanırdı. Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar. Seyir var seyredin. Bir kadın cinnet geçirdi" sözleriyle bağırdı.

Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Gamze Köylü, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı eşi İsmail Köylü, hakkında mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdı.

Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına kızıp, eşyaları pencereden attı

EŞYALARI PENCEREDEN SOKAĞA ATTI

Polisin 24 saat nöbet tuttuğu eve gelen İsmail Köylü, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Eşinin eve geldiğini öğrenen Gamze Köylü, eşyaları pencereden sokağa attı. Yaşananlar nedeniyle çevredekiler, Köylü'nün evinin önünde toplandı.

Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına kızıp, eşyaları pencereden attı

"ŞİMDİ BENİ EDEPSİZLİĞİMLE TANIYORLAR"

Elinde ekmek bıçağıyla eşyalarını attığı pencerenin önüne oturup bağıran Gamze Köylü, "Mahalle beni sessizliğimle tanırdı. Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar. Ben niye cinayetlerin işlendiğini çok iyi anladım. Bak böyle olması gerekiyordu. Seyir var seyredin. Bir kadının cinnet geçirmesi. İsmail Köylü yüzünden cinnet geçirdi" dedi.

Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına kızıp, eşyaları pencereden attı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Köylü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına öfkelenen kadın, eşyaları pencereden attı: Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar

İsmail Köylü, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına öfkelenen kadın, eşyaları pencereden attı: Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına öfkelenen kadın, eşyaları pencereden attı: Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar - Son Dakika
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