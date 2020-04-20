Uzaktaki babası istedi, Ece'nin 4'üncü yaşını jandarma pastayla kutladı - Son Dakika

İSTANBUL'da mobilyacı olan Eren Tulum, Kütahya'da yaşayan kızı Ece'nin (4) doğum günü için jandarmadan yardım istedi. Babasının isteği üzerine pasta alıp, eve giden jandarma ekipleri, Ece'nin doğum gününü kutladı.

İstanbul'da yaşayan mobilyacı Eren Tulum, koronavirüs tedbirleri nedeniyle Kütahya'ya gidemediğini ve 4 yaşına giren kızı Ece'nin doğum gününde yanında olmadığını belirterek, İl Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istedi. Jandarma ekipleri de pasta alarak, babasının isteği üzerine, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki eve gitti. Minik Ece'ye sürpriz yapan ekipler, doğum gününü kutladıktan sonra beraber pasta kesti. Jandarma ekiplerinin sürpiziyle mutlu olan Ece Tulum, asker selamıyla karşılık verdi.