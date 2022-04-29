Uzaktan çalışma: Airbnb 15 bin çalışanının her yerden iş yapabileceğini açıkladı - Son Dakika

İnternet üzerinden oda ve ev kiralama hizmeti veren Airbnb, çalışanlarının istedikleri yerden iş yapabilmesinin önünü açan bir manifesto yayınladı.

Bu açıklamaya göre bir Airbnb çalışanı dünyanın istediği yerinden iş yapabilecek ve aynı maaşı almaya devam edecek.

Şirketin CEO'su Brian Chesky, Twitter ve şirketin resmi sitesine yazdığı bir yazı ile yeni şirket politikasını duyurdu.

Buna göre Airbnb çalışanları;

Açıklamada ofisten çalışması gereken küçük bir kısım çalışanın istisna olduğu da ifade edildi.

Yapılan duyuruya göre örneğin Amerika'da şirket bünyesinde yer alan bir çalışan, ülkenin istediği yerine giderek oradan tam zamanlı olarak çalışmaya devam edebilecek. Maliyetleri azalsa bile aynı maaşı almayı sürdürecek.

Farklı ülkeler için ise esneklik sağlanıyor.

Örneğin Airbnb çalışanısınız ve Lizbon'dan iş yapmak istiyorsunuz. Brian Chesky, vize gibi sınırlamalar nedeniyle şimdilik 90 güne kadar mümkün olduğunu söyledi. Yani bir Airbnb çalışanı, yıl içinde, kalıcı bir adreste olmak kaydıyla üç ay farklı bir ülkeden çalışabilecek.

Chesky, ekiplerin her çeyrekte düzenli olarak bir hafta bir araya geleceğini de kaydetti ve yüz yüze bir araya gelmenin önemli olduğunu vurguladı.

Airbnb CEO'su, bu yeni düzene geçişlerini de şöyle açıkladı:

"Dünya daha esnek bir hal aldı. İşimiz, milyonlarca insan salgında Airbnb'lerden çalışıyor olmasa, o süreçten bu kadar hızlı çıkamazdı.

"Ve ayrıca bu son iki yılda şirket tarihinin en üretken iki yılını geçirdik. Ve bu sırada uzaktan çalışıyorduk."

Şirketin 15 bin civarında çalışanı var.

Covid döneminde yaygınlaşan evden çalışma, birçok şirket tarafından halen seçenek olarak çalışanlara sunuluyor.